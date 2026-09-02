Nonostante la giovane età Mbangula ha già fatto esperienza. A 22 anni ha vissuto ambienti molto diversi' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport.

L'esterno belga torna dunque in Italia dopo l'esperienza di un anno in Germania al Werder Brema con 26 presenze, 3 gol e 4 assist, ma senza avere il posto da titolare sognato. La Juve lo ha sacrificato dopo l'addio di Motta, l'allenatore che lo aveva lanciato tra i grandi proprio in bianconero. I bianconeri lo avevano preso nel 2020 e poi fatto crescere tra le giovanili e nella Next Gen, fino al debutto da titolare contro il Como, lanciato da Thiago Motta che non aveva avuto paura di dargli spazio. Infatti, la stagione si chiuse con 32 presene, 4 gol e 5 assist. Ora la nuova avventura a Bologna, in sostituzione di Jonathan Rowe. Mbangula è infatti un esterno di sinistra, capace di saltare l'uomo e con caratteristiche in grado di fornire imprevedibilità al reparto.