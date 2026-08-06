Mentre serpeggia la paura per una possibile cessione di Jonathan Rowe, con l'Everton che si è spinto fino a 35 milioni di euro, oggi sul Corriere dello Sport non mancano le critiche a Saputo per i mancati investimenti sul mercato.

Si torna a Vincenzo Italiano, che ha lasciato i rossoblù in primavera, un addio dovuto anche ai mancati investimenti sul mercato giocatori, sottolinea Claudio Beneforti. L'ex tecnico avrebbe capito la mancata intenzione di Saputo di investire per l'Europa e avrebbe preso la decisione di andarsene. Il collega rimarca il fatto che bilanci sani sono fondamentali, e nel calcio idee ed equilibrio servono oltre alla forza del denaro, ma c'è una via di mezzo, ovvero la necessità di rispettare i tifosi che pagano il biglietto mettendo davanti a tutto i risultati. 'E questo deve capirlo anche Saputo, e non sperare che ci sia sempre chi fa i miracoli moltiplicando pani e pesci' scrive Beneforti in relazione, probabilmente, al ruolo dei direttori dell'area tecnica.