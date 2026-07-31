'L'ora della verità per Martin Vitik, l'agosto che dovrà inevitabilmente dare risposte in un senso o nell'altro' scrive oggi Stefano Brunetti sul Corriere dello Sport Stadio.

La prima annata, nonostante un investimento da quasi 15 milioni, non lo ha visto sbocciare, con una trentina di presenze senza strappare applausi scroscianti, poi anche un infortunio e una seconda parte di stagione difficile, dove Italiano ha utilizzato maggiormente Eivind Helland. Ora, con l'uscita di Lucumi, Vitik scalerebbe di una posizione nelle rotazioni, ma potrebbe arrivare un sostituto del colombiano e in più ci sono anche Casale e Ilic, indiziati a partire. Sarà dunque un agosto dove il difensore dalla Repubblica Ceca dovrà convincere Domenico Tedesco e recuperare posizioni, dato che al momento la coppia Helland-Heggem appare in vantaggio sugli altri. E poi, senza il doppio impegno, le chance saranno molte meno e toccherà a Vitik alzare il livello per guadagnarsi spazio. Estate decisiva per il suo futuro.