'Solo una cotta estiva, di quelle temporanee, destinate ad esaurirsi con l'arrivo dell'autunno? Appuntamento tra un mese e mezzo' scrive oggi Stefano Brunetti sul Corriere dello Sport.

Domenico Tedesco ragiona sui giovani. Ne ha portati in ritiro diversi e soprattutto a centrocampo c'è margine per una 'promozione' in prima squadra. Libra sta già godendo di allenamenti in gruppo, il venezuelano ha superato il vaglio del tecnico, che ne ha apprezzato il lavoro in ritiro. E' un Bologna, dunque, che prova la carta del settore giovanile e nelle prossime settimane lo sguardo sarà anche su Badori. Arrivato in inverno per rinforzare l'under 18, il mediano si è distinto nella squadra che è arrivata fino alla finale scudetto e ha caratteristiche completamente diverse da Libra. Tedesco lo valuterà attentamente. Il Bologna guarda ai giovani e non è escluso che qualcuno di questi possa rappresentare una alternativa durante la stagione in prima squadra.