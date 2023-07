Cor Sport – La speranza del Bologna è il rinnovo di Orso: Barrow sacrificabile

Il Bologna è forte su Santiago Daniel Pierotti , ma come titolare in caso di cessione di qualcuno o come riserva per allungare le rotazioni?

'Un interrogativo importante: Pierotti rappresenta attualmente per il Bologna una priorità o un’alternativa?' si chiede Claudio Beneforti su Stadio. Tutto è chiaramente legato al futuro di Riccardo Orsolini e Musa Barrow. E qui il Cor Sport mette sul piatto una teoria diversa rispetto agli altri, ovvero che, pur senza dirlo ufficialmente, gli uomini mercato del Bologna stiano sperando in un rinnovo di Riccardo Orsolini, che non sarebbe poi così sacrificabile. In sintesi, si spera nella permanenza nel numero sette e di poter fare una operazione in uscita con Musa Barrow. Nel caso si andasse a dama su questa strategia Pierotti non sarebbe una priorità. Di contro lo diventerebbe se Orsolini dovesse essere ceduto e non si muovesse Barrow. E allora il futuro di Orso condiziona il mercato del Bologna, se non anche per ritardarlo. Ma Sartori e Di Vaio credono fortemente in Pierotti e devono tentare di portarlo a Casteldebole prima che qualcuno glielo porti via.