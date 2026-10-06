'Bernardeschi e Dovbyk hanno già cominciato la rincorsa per Lecce. Cinque allenamenti per raggiungere il traguardo' scrive oggi Dario Cervellati su Stadio.

I due giocatori saranno fondamentali in questa stagione rossoblù e se il numero 10 ha già lasciato qualche sprazzo in questo avvio, l'ucraino, gol col Sassuolo a parte, deve ancora trovare la miglior condizione. Berna si è lasciato alle spalle un affaticamento muscolare post match con il Toro, e da oggi proverà a raggiungere il massimo della forma dopo essere stato tenuto a riposo precauzionale contro l'Ascoli. Dovbyk, invece, è arrivato in ritardo di condizione dopo l'infortunio dell'anno scorso e questa sosta gli è servita per aumentare la sua autonomia. Di concerto con il Bologna, l'attaccante ha scelto di non rispondere alla convocazione nell'Ucraina e queste due settimane sono servite per aumentare progressivamente i carichi di lavoro. Fino a qui non è mai partito tra i titolari e chissà che non possa accadere a Lecce.