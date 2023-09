Cor Sport – Joey Saputo ospite al Viola Park

Secondo il Corriere dello Sport, il presidente rossoblù sarebbe stato in visita alla struttura per tre ore, fermandosi pure per pranzo, per poi congedarsi in modo amichevole dopo aver ricambiato il favore al presidente viola che era stato in visita a Casteldebole un paio di anni fa. In quel lasso di tempo, Saputo non aveva avuto modo di fare questo incontro amichevole con Commisso a causa dei ripetuti impegni che lo avevano spesso uscire dall'Italia per affari. Negli ultimi giorni, Saputo ha avuto anche modo di vedere uno dei quattro figli, Jesse, in occasione del suo debutto nell'Under-17 del Bologna e sarà presente anche al Bentegodi in occasione della partita contro il Verona.