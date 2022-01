Cor Sport – Il Siviglia pronto a chiudere per Orsolini

Il Siviglia è pronto a chiudere l'acquisto di Orsolini dal Bologna

Non è una novità l'interesse da parte del Siviglia per Riccardo Orsolini. Nonostante le ultime prestazioni importanti, il Bologna potrebbe pensare di cedere il suo numero 7, specialmente per un'offerta economicamente adeguata.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti, sembrerebbe esserci la voglia di chiudere da entrambe le parti, e sembra che questo trasferimento sia ormai soltanto una questione economica. Inserendo l'obbligo di riscatto, al posto del diritto, Monchi starebbe facendo vacillare il Bologna, che però chiede almeno 13 milioni di contro agli 8 offerti dagli spagnoli, una forbice ampia, ma che potrebbe essere limata con l'inserimento di bonus e clausole su un'eventuale futura rivendita. La sensazione è che tutte le parti vogliano concretizzare l'affare, l'unico scontento sarebbe Sinisa Mihajlovic che perderebbe un giocatore molto importante e per cui non è previsto l'acquisto di un sostituto: nella mente della dirigenza basteranno Sansone e Barrow, nonostante la Coppa d'Africa, in quel ruolo, e quei soldi serviranno a Saputo per evitare di dover immettere nuova liquidità nelle casse del club, che sarà utilizzato prevalentemente per l'acquisto di una mezzala, che sarebbe servita indipendentemente dalla cessione di Orsolini.