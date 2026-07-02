'Cambiaghi piace, eccome. Le sue qualità non sono passate inosservate e inevitabilmente su di lui si sono accesi i riflettori' scrive oggi Dario Cervellati su Stadio.

L'esterno del Bologna ha ricevuto diversi corteggiamenti sul mercato, soprattutto dal Como che per via delle liste Uefa ha bisogno di giocatori di formazione italiana, ma la posizione del club rossoblù, secondo il quotidiano, sarebbe chiara: nessuna cessione. Per il Bologna, dunque, Cambiaghi non è sul mercato e si punta su di lui per la prossima stagione, considerandolo un elemento importante nelle rotazioni dell'attacco. Il contratto non è un problema, scadenza nel 2029, e anche Tedesco ne apprezza le qualità, pur attendendosi maggior concretezza dal punto di vista dei numeri e dei gol.