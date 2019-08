Cor Sport – Il Bologna si affida a Sabatini

Il Corriere dello Sport – Stadio nell’edizione odierna riporta come il Bologna si stia affidando a Sabatini per ricostruire un reparto vitale come il centrocampo dopo la partenza di Pulgar verso la Fiorentina. I rossoblù contano sul proprio coordinatore tecnico per piazzare quei colpi che possano garantire un miglioramento della squadra nonostante la partenza del cileno. Si tenterà quindi di stringere per Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield, ma un ipotetico arrivo dell’argentino non escluderebbe Jorrit Hendrix del Psv. Spazio anche agli obiettivi per l’attacco in vista di rendere completo il 4-2-3-1 di Mihajlovic, sotto osservazione ci sono Defrel della Roma e Kouamé del Genoa. Una cosa però è certa, dopo una fase di stallo, è ricominciato il mercato del Bologna.