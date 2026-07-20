Se Carlino e Gazzetta rilanciano le piste Ugresic e Galarza, il Corriere dello Sport Stadio prosegue invece sulla trattativa tra Bologna ed Estudiantes per Mikel Amondarain.

I dirigenti rossoblù stanno lavorando per chiudere l'operazione e i prossimi giorni saranno decisivi. La scelta secondo Stadio è fatta: Amondarain è il profilo individuato per rinforzare il centrocampo. La pista non è più segreta da tempo e i contatti tra i club vanno avanti ormai da giorni. Il Bologna sta cercando la quadratura del cerchio per limare gli ultimi dettagli: l'intento è arrivare il prima possibile al sì definitivo. Sarebbe fondamentale farlo in poco tempo per evitare l'inserimento di qualche competitor, soprattutto dalla Premier League. Come noto, la priorità è oggi a centrocampo e il primo nome della lista rimane Amondarain. Il Bologna proverà ad affondare il colpo per chiudere la partita.