I retroscena della trattativa per Cuellar

C’è amarezza per il mancato approdo a Bologna di Gustavo Cuellar, la trattativa infatti è saltata proprio nel momento in cui sembrava in dirittura d’arrivo. I rossoblù avevano trovato l’accordo con l’agente del giocatore per quanto riguarda l’ingaggio, mentre le pressioni del ragazzo per sbarcare nel campionato italiano avevano persuaso la dirigenza del Flamengo ad accontentarlo.

A questo punto c’è stato il voltafaccia della società di Rio che ha chiesto di rinegoziare le cifre per tentare di vendere ad un prezzo superiore il giocatore dopo che l’accordo economico era già stato raggiunto. Il Bologna, non intenzionato a sottostare a queste aste, si è astenuto dal fare un rilancio. Al momento rimane percorribile la pista Dominguez, giocatore che a Mihajlovic piace e che per caratteristiche è diverso dagli altri centrocampisti in rosa; il suo approdo aumenterebbe così le soluzioni a disposizione del tecnico. Lo riporta il Corriere dello Sport.