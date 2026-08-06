'Il futuro della difesa del Bologna passa sempre di più dalle spalle larghe di Torbjorn Heggem' scrive oggi Dario Cervellati sul Corriere dello Sport Stadio. Il norvegese è pronto a diventare leader.

La difesa del Bologna cambierà volto. Con Jhon Lucumi in uscita, la squadra ha bisogno del miglior Torbjorn Heggem, il potenziale sostituto alla guida del reparto. Il norvegese ha fatto il salto di qualità ed è reduce da un mondiale da protagonista al centro della difesa della sua nazionale, che si è spinta fino ai quarti di finale. Archiviata la rassegna americana, ora Heggem ha rimesso al centro il Bologna. E' tornato martedì e ha ripreso a lavorare con i compagni, ma ora avrà tre settimane davanti per assimilare gli schemi di Tedesco e arrivare pronto al debutto interno con la Lazio del 24 agosto. Con Italiano 38 presenze tra tutte le competizioni e una continuità trovata, a parte qualche acciacco nel finale di stagione, e ora sembra arrivato il momento di raccogliere l'eredità di Lucumi, sottolinea Stadio.