L'attaccante olandese dovrà stare ancora fermo
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
'Il rientro slitta, ancora. Jay Enem continua ad avvertire dolore al tendine d'Achille' scrive oggi Dario Cervellati. Significa che il ritorno in campo può aspettare.
Quasi certamente l'attaccante olandese non sarà a disposizione a Venezia e il percorso di recupero richiede più tempo del previsto. Un problema in più per Palladino, nonostante l'attacco presenti ormai gerarchie chiare con Odgaard davanti a tutti. A Casteldebole si ipotizzano altre due settimane di stop per Enem, che si è fermato al tendine in corrispondenza della trasferta di Cagliari, quando rimase in panchina. Da allora non ha più trovato campo. Un peccato per la punta olandese che stava trovando spazio e minuti, prima con il gol di Lecce, poi con l'impiego contro l'Inter a causa del problema muscolare di Roberto Piccoli.
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