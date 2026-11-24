'Il rientro slitta, ancora. Jay Enem continua ad avvertire dolore al tendine d'Achille' scrive oggi Dario Cervellati. Significa che il ritorno in campo può aspettare.

Quasi certamente l'attaccante olandese non sarà a disposizione a Venezia e il percorso di recupero richiede più tempo del previsto. Un problema in più per Palladino, nonostante l'attacco presenti ormai gerarchie chiare con Odgaard davanti a tutti. A Casteldebole si ipotizzano altre due settimane di stop per Enem, che si è fermato al tendine in corrispondenza della trasferta di Cagliari, quando rimase in panchina. Da allora non ha più trovato campo. Un peccato per la punta olandese che stava trovando spazio e minuti, prima con il gol di Lecce, poi con l'impiego contro l'Inter a causa del problema muscolare di Roberto Piccoli.