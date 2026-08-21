Bologna in dirittura d'arrivo per Gassama. Arriva dal Baltika Kaliningrad per 4,5 milioni.
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Il percorso
È un classe 2001, mancino, alto oltre 190cm. Nato in Francia, naturalizzato maliano.
Il percorso di Gassama parte nelle giovanili del Nantes, poi Troyes B e Cholet - Serie C francese. Poi il passaggio in Bulgaria, nello Slavia Sofia. Infine il Baltika, in massima divisione russa.
La prima stagione del centrale al Kaliningrad si è chiusa con la retrocessione. Successivamente, un anno da titolare e la promozione; poi l'interesse del Bologna. I rossoblù sarebbero pronti ad acquistarlo per 4,5 milioni più bonus: non pochi.
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