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Il percorso

È un classe 2001, mancino, alto oltre 190cm. Nato in Francia, naturalizzato maliano.

Il percorso di Gassama parte nelle giovanili del Nantes, poi Troyes B e Cholet - Serie C francese. Poi il passaggio in Bulgaria, nello Slavia Sofia. Infine il Baltika, in massima divisione russa.

La prima stagione del centrale al Kaliningrad si è chiusa con la retrocessione. Successivamente, un anno da titolare e la promozione; poi l'interesse del Bologna. I rossoblù sarebbero pronti ad acquistarlo per 4,5 milioni più bonus: non pochi.

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