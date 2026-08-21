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Dibattito Gassama

Gassama al posto di Lucumi. È questo il tema ad aver acceso il dibattito tra i tifosi del Bologna.

Il classe 2001 del Baltika è praticamente uno sconosciuto ai più. Il popolo rossoblù sui social ha ammesso, senza troppi giri di parole, di non averlo mai visto giocare. Del resto, il campionato russo è terreno pressoché inesplorato in Italia.

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