Il Bologna e Fabio Miretti si sono allontanati. Lo scrive oggi il Corriere di Bologna che parla di 'fumata nera' tra Juventus e Bologna. Carnevali: "Non ci sono le condizioni".

La distanza è stata essenzialmente economica e la Juve cercava una plusvalenza entro oggi per rientrare dentro i parametri Uefa, ma il Bologna ha deciso che 14 milioni erano troppi. C'è di più, nelle ultime ore la Juventus avrebbe abbassato le pretese, scendendo a 7 milioni più il 50% sulla rivendita: no anche qui dei rossoblù. Il Bologna va allora su altri profili. Anche il Cor Bo fa i nomi di Delorge e De Vlieger, ma pure quello di Peer Koopmeiners, che però costa 15 milioni di euro e i 10 milioni offerti dai rossoblù non avrebbero fatto breccia. Più accessibile per il quotidiano Orel Mangala, fedelissimo di Tedesco in nazionale belga, al costo di 8-9 milioni, ma in questo caso i dubbi sono sulla tenuta fisica essendo il giocatore da poco rientrato da un grave infortunio.