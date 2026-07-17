Il Corriere dello Sport Stadio apre sicuro oggi in prima pagina 'Bologna a due stelle': sono in arrivo Mikel Amondarain e Rahim Alhassane. Tedesco li attende in ritiro.

Accordo totale con il terzino dell'Oviedo, scrive il quotidiano, per un costo di circa tre milioni più bonus, anche se Sartori e Di Vaio non si lasciano sfuggire un sussurro: entrambi, però, ritengono che con il lavoro di Tedesco il terzino del Niger possa diventare una buona alternativa a Miranda. Vicino anche Mikel Amondarain, il cui ultimo scoglio è la finale di Supercoppa Argentina di martedì prossimo contro l'Independiente. L'Estudiantes vorrebbe averlo a disposizione, mentre il Bologna vorrebbe evitare contrattempi. Per Stadio, in ogni caso, l'accordo è stato trovato sulla base di circa 9 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Al giocatore un contratto di quattro anni.