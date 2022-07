Cor Sport – Ferguson guadagna terreno

Con il polacco in ritiro dove sarà valutato da Italiano, ma la sua preferenza, in caso di cessione, sarebbe tornare a Empoli, il responsabile dell'area tecnica si è mosso sullo scozzese, giocatore con 132 partite e 27 gol nell'Aberdeen. Si tratta di un mediano che sa farsi rispettare in entrambe le fasi di gioco e anche con il gol in canna, può giocare sia mediano, sia mezzala e Sartori avrebbe già avviato i contatti con il club scozzese.