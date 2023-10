Cor Sport – Esordio in nazionale per El Azzouzi

Ad attenderlo saranno i due impegni contro la Costa d'Avorio e contro la Liberia. La prima sfida sarà un'amichevole, mentre la seconda sarà una tappa di qualificazione per la Coppa d'Africa, e in una di queste due sfide, secondo il Carlino, potrebbe andare in scena in debutto in nazionale maggiore di El Azzouzi, che tanto ha convinto anche Thiago Motta quando è stato impiegato con la maglia del Bologna. Ad essere impegnati durante la sosta delle nazionali vi sono anche Aebischer, Freuler e Ndoye per la Svizzera, Skorupski per la Polonia, Orsolini per l'Italia, Moro per la Croazia, Karlsson per la Svezia, Corazza per l'U-20 italiana, Ferguson per la Scozia e Calafiori e Fabbian per l'U-21 azzurra.