Cor Sport – El Azzouzi, il Jolly a disposizione di Motta

Per quanto sembri marcargli la verticalizzazione tra le linee (dote avuta dai suoi predecessori Schouten e Dominguez), è altrettanto vero che non sembrerebbe difettare di qualità in mezzo al campo, come confermato dai pochissimi errori commessi domenica contro l'Empoli e dal fatto che sia entrato nel giro della nazionale maggiore del Marocco. Secondo il Corriere dello Sport, non solo è non è da escludere il suo impiego nel match di San Siro contro l'Inter, ma anche l'eventualità che possa essere impiegato addirittura dal primo minuto (si vocifera addirittura di un ballottaggio con Freuler), a conferma della grande fiducia che Motta ripone in lui.