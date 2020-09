Cor Sport – Ecco perché Mihajlovic ha accettato la linea societaria

Sarà ancora un Bologna giovane, da far crescere e con interventi mirati sul mercato. Sinisa Mihajlovic, dopo la sfuriata di San Siro, ha accettato i piani del Bologna per una campagna acquisti senza grandi investimenti.

Il Corriere dello Sport sottolinea come per portare il club rossoblù in Europa servirebbero investimenti per 50 milioni, cifra che Saputo non può e non vuole spendere nel calcio post Covid. Mihajlovic ha capito e accettato la linea societaria e ha chiesto di non comprare tanto per comprare. Vuole far crescere i giovani già presenti, e in rosa ce ne sono di bravi e con margini di miglioramento, in un Bologna che se andrà bene arriverà nono e se andrà male tredicesimo.