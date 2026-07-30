Apre in prima pagina con Artem Dovbyk oggi il Corriere dello Sport Stadio. Il nuovo centravanti rossoblù è 'da amare' titola il quotidiano: il 4-2-3-1 di Domenico Tedesco lo può esaltare.

'Carica Artem' si legge: è il nove per l'Europa. Il Cor Sport si dice sicuro dell'acquisto in avanti dell'ucraino che ora attende gli assist di Rowe e Orsolini, senza dimenticare Bernardeschi e Odgaard. Poi, le visite mediche. Sono state approfondite, ma Dovbyk le ha superate e oggi sarà annunciato: 'È entrato all'Isokinetic che era ancora giorno. Ne è uscito diverse ore dopo, quando fuori era ormai calato il buio' scrive Dario Cervellati. Il club è stato meticoloso dopo l'operazione tendinea a cui Dovbyk si è sottoposto. Così, oggi verrà presentato e si unirà al gruppo di Domenico Tedesco: l'obiettivo sarà ritrovare la miglior forma possibile con un percorso graduale. Lo staff tecnico nutre grande fiducia sulle sue qualità.