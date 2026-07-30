Con gli arrivi di Mikel Amondarain e Artem Dovbyk, quest'ultimo dovrebbe essere annunciato oggi in una comunicazione simultanea con la Roma per Castro, ora il mercato del Bologna è appeso a Jhon Lucumi.

Ovviamente, con il contratto del colombiano in scadenza nel 2027, più passano i giorni e più il club rischia di perdere potere contrattuale. Lucumi, infatti, ha già rifiutato Besiktas e Como, più altri club esteri, il tutto perché starebbe aspettando la Juventus. I bianconeri sono stati impegnati in altre operazioni, Kolo Muani e Alajbegovic, e affonderà il colpo su Lucumi solo tra qualche giorno, cercando di abbassare la cifra verso i 20 milioni di euro e puntando sul fatto che il Bologna non potrà aspettare a lungo dovendo prelevare un sostituto.