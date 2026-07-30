'Come se il mondo si fosse capovolto, gennaio è sempre più lontano per Emil Holm' scrive oggi Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport Stadio. Oggi il terzino svedese potrebbe rimanere in rossoblù.

Svanita l'incompatibilità con Vincenzo Italiano, oggi Holm può tornare a riprendersi il Bologna con l'arrivo di Domenico Tedesco. Tant'è che diversi club hanno approcciato il terzino nell'ultimo periodo ma gli uomini dell'area tecnica hanno risposto che non era sul mercato, per il semplice motivo che stavolta Holm ha chiesto alla dirigenza di rimanere. Lo svedese vuole il Bologna, vuole giocarsela e sembra di nuovo felice in città, tempo di smaltire uno strappo al polpaccio rimediato a Torino e tornare ad allenarsi in gruppo. Certo, sul mercato non si può mai dire, una offerta da una squadra importante qualificata alle coppe potrebbe cambiare le cose, ma per il club è già una buona notizia che Holm abbia riallacciato i fili con il mondo Bologna.