'Potrebbe essere l'estate dell'addio. Benji Dominguez vuole giocare con maggiore continuità e per questo ha chiesto al Bologna di essere ceduto' scrive oggi il Corriere dello Sport Stadio.

La decisione sembra essere presa. L'ultima stagione da 20 presenze, di cui solo 7 da titolare, ha portato il giovane argentino a valutare l'opzione della cessione. Un anno fa il Bologna respinse la Roma, ma oggi il club rossoblù è pronto a valutare offerte e accontentare il giocatore, anche perché nel reparto ci sono cinque esterni di attacco e Tedesco vuole una rosa snella. Per ora un sondaggio dal Vasco da Gama, ma Dominguez sembra orientato a rimanere in Europa e lo scopo è quello di trovare un club disposto a garantire un certo tipo di minutaggio. Poi, bisognerà parlare col Bologna per la formula e le cifre di cessione. In uscita ci sono anche Ilic e Casale per fare posto a un nuovo innesto in caso di cessione di Lucumi.