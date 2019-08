Cor Sport – Dominguez ha il passaporto italiano

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta che Nicolas Dominguez ha il passaporto italiano, se ciò è effettivamente vero il giocatore risulterebbe allora come comunitario, permettendo quindi al Bologna di prelevarlo con qualsiasi formula, che sia trasferimento a titolo definitivo o prestito con diritto o obbligo di riscatto (formule che sono parificate). In ogni caso la trattativa è in via di definizione, a rivelarlo è stato lo stesso giocatore nella notte tra martedì e mercoledì, mentre nella giornata di ieri sono proseguiti i contatti tra Walter Sabatini, artefice dell’operazione, e l’agente del giocatore. In Argentina dicono che già oggi Dominguez potrebbe sbarcare a Bologna, ma certamente non siamo giunti alla fine di questa telenovela, rimangono infatti diverse incognite.

Innanzitutto ancora non è chiaro quando arriverà il giocatore, se subito, a gennaio o addirittura tra un’anno. L’allenatore del Velez, Gabriel Heinze, ha addirittura minacciato le dimissioni nel caso la società decidesse di venderlo, ammettendo che se nel caso venisse pagata la clausola sarebbe tutto diverso. L’altra incognita riguarda proprio la formula del pagamento, a oggi sembra difficile che il Bologna paghi la clausola che garantirebbe l’arrivo immediato del calciatore, si va verso il pagamento a rate con l’aggiunta di una futura percentuale sulla rivendita.