'Il weekend non ha portato in dote l'ufficialità di Matteo Darmian come nuovo giocatore rossoblù, ma la sensazione che filtra da Casteldebole è che la fumata bianca sia programmata per oggi' scrive Claudio Beneforti su Stadio.

L'ex Inter ha dunque convinto tutti e sarà tesserato fino a fine stagione con opzione per il 2028. Ieri è stato schierato nell'amichevole con l'Ascoli e le sue risposte sono state buone, così nelle prossime 48 ore il Bologna dovrebbe procedere alla firma del contratto. 'Provino' dunque superato dall'ex campione d'Italia con la maglia dell'Inter che darà a Palladino esperienza e personalità o da esterno a tutta fascia o da braccetto di destra, in una difesa da sistemare considerando che il test contro l'Ascoli si è concluso con un malinconico 1-3 per i bianconeri. Ovviamente, va rimarcato come i marchigiani fossero quasi al completo mentre per il Bologna erano assenti i nove nazionali. A mettersi in luce Orsolini con una rete.