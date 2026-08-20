Dominguez a Sassuolo e Bernardeschi a centrocampo. Restano Cambiaghi e Rowe a sinistra, Orsolini a destra. Più Odgaard. A destra si punta tutto su Orsolini, pronto a firmare il rinnovo. Si legherà al rossoblù a vita. Il più longevo di tutti, tallonato da Skorupski. Orso è l'unico ad aver vissuto tutti gli allenatori dell'era Saputo: Donadoni, Inzaghi, Mihajlovic, Motta, Italiano, ed ora Tedesco. Si riparte da lui.

A sinistra la questione è più aperta. L'anno scorso, progressivamente, il titolare è diventato Rowe; l'estate ha rimescolato le carte. A Brighton è partito titolare Cambiaghi. Un indizio che sarà staffetta durante l'anno. Senza Europa sarà un bel duello tra i due.