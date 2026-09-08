'Una stellina che è cominciata a splendere nei primi giorni di giugno, anche se aveva evidenziato le sue potenzialità già negli anni passati' scrive oggi Claudio Beneforti sul Cor Sport in relazione al grande debutto di Marco Libra contro il Sassuolo.

Già nelle varie under Libra si era fatto notare e lo aveva osservato anche Matteo Mascetti, responsabile per l'Italia del Bayer Leverkusen, ma alla fine nel 2021 è sbarcato al Bologna, su intuizione di Daniele Corazza, che lo ha preso a zero euro. La scorsa stagione, Libra si è messo in mostra nell'Under 18 di Della Rocca e nel corso del ritiro di Valles, Domenico Tedesco si è invaghito di lui e appena si è presentata l'occasione giusta lo ha gettato nella mischia. Così, nel giorno del debutto, Libra ha messo lo zampino sul due a due di Dovbyk. Può essere nata una stella.