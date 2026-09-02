Tutti i quotidiani molto critici sul mercato del Bologna, chiusosi ieri con l'innesto di Samuel Mbangula ma con le cessioni di tutti e tre i big della rosa (Castro, Lucumi e Rowe) e pure senza il sostituto di Remo Freuler.

Per il Corriere dello Sport, a firma Claudio Beneforti, la responsabilità se la dovrebbero prendere Claudio Fenucci e Joey Saputo, perché la rosa è stata impoverita e il campionato del Bologna sarà incognito e difficile. Per il quotidiano, la squadra è da parte destra della classifica e di certo non si potrebbero dare responsabilità a chi non è stato messo nelle condizioni di fare un mercato accettabile, il riferimento è a Sartori, e a chi dovrà allenare la squadra peggiore degli ultimi anni, ovviamente il tecnico Tedesco. Se il Bologna dovesse chiudere a sinistra sarebbe un miracolo dell'allenatore e dei calciatori.