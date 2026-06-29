Nicolò Casale in uscita in questa sessione di mercato: per il Corriere dello Sport Stadio è una certezza. Senza Europa e meno competizioni da giocare, il centrale avrebbe ancora meno spazio di quanto ricevuto nell'ultimo biennio.

Casale ha altri due anni di contratto con il Bologna e da settimane Sartori e Di Vaio sono alla ricerca di una sistemazione che possa fare tutti contenti. Il triennale di Casale, firmato un anno fa, è decisamente importante e con un ingaggio di circa un milione netto, cifra molto alta per il mercato della Serie A. Un problema da risolvere per poter trovare squadra. Una soluzione può essere una formula alternativa in prestito con diritto di riscatto, magari col Bologna a pagare una parte dell'ingaggio. Se ne saprò di più nei prossimi giorni dato che ora apre ufficialmente il mercato. L'addio, in ogni caso, è obbligato dato che in difesa si prepara un mini restyling.