Giovanni Fabbian ha archiviato lunedì un periodo difficile. Dopo la cessione a gennaio scorso, il mediano ha faticato a trovare ritmo e minutaggio fuori dall'ambiente bolognese. Prima le difficoltà con la Fiorentina, poi un Parma frenato da un avvio di stagione sottotono e anche con cambio di allenatore, ma la rete di lunedì a Bergamo potrebbe aver cambiato le cose.

Ottima prestazione per l'ex rossoblù con un gol e un assist, oltre al premio di migliore in campo da parte di Lega Serie A. La vittoria in terra lombarda è partita proprio da lui e ha rilanciato il Parma di Gilardino: sabato, proprio contro i rossoblù, ci sarà il classico incrocio da ex. Fabbian in Emilia sta provando a ritrovare la sua dimensione, quella che aveva trovato a Bologna, e in stagione conta già due assist a referto. A Bergamo una prima miccia 'dopo una partenza sottotono che aveva cominciato a far storcere il naso ai parmigiani' scrive oggi il Cor Sport.