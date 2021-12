Cor Sport – Bologna, tre rinforzi attesi sul mercato

Sinisa si aspetta rinforzi dal mercato invernale per sopperire ad alcune mancanze portate dietro sin dall'estate

L'allenatore serbo si riferiva certamente alla situazione del centrocampo, dove da inizio stagione i tre titolari non hanno mai potuto rifiatare, e in attacco, dove non c'è un sostituto di ruolo per Marko Arnautovic, vista la considerazione nulla verso Santander e Van Hooijdonk, assolutamente da sistemare in vista della partenza di Musa Barrow in Coppa D'Africa. Sicuramente la società non avrà gradito quest'uscita pubblica da parte di Sinisa, ma la situazione di emergenza in determinati ruoli è nota a tutti, così come nota è la schiettezza totale dell'allenatore, a cui manca, oltre che un centrocampista ed un vice Arnautovic, anche un esterno destro che compensi la partenza di Tomyasu e che quest'estate non è mai arrivato.