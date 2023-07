Cor Sport – Bologna, tre acquisti in 15 giorni

Il Bologna vuole dunque chiudere tre acquisti entro fine luglio e di sapere il futuro di Dominguez e Orsolini. Se i due rimarranno, il Bologna si tufferà su terzino sinistro, esterno destro di attacco ed esterno sinistro di attacco, più il centrocampista che dovrà prendere il posto di Gary Medel. A quel punto sarebbe determinante sapere cosa faranno Dominguez e Orsolini per aggiungere, eventualmente, alla lista due pedine in più. Il tutto entro la tournée in Olanda. E Motta vuole la squadra pronta e chiusa per poter lavorare almeno un paio di settimane a ranghi completi in vista del via ufficiale con la Coppa Italia. E il tecnico chiede di chiudere il mercato anche e soprattutto per l'avvio di campionato duro che opporrà Milan e Juventus ai rossoblù nelle prime due giornate.