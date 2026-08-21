Verso l'esordio in campionato, giocatori e tifosi si preparano.

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Vitik c'è, Casale no

L'ultimo allenamento ha dato delle risposte al comparto difensivo del Bologna.

Nella sessione di ieri Vitik si è allenato interamente con il gruppo. Ancora differenziato invece per Casale, che sarà monitorato, ma dovrebbe essere assente lunedì con la Lazio a causa di un guaio agli adduttori.

Bologna FC v SS Lazio - Coppa Italia

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