Verso l'esordio in campionato, giocatori e tifosi si preparano.
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Vitik c'è, Casale no
L'ultimo allenamento ha dato delle risposte al comparto difensivo del Bologna.
Nella sessione di ieri Vitik si è allenato interamente con il gruppo. Ancora differenziato invece per Casale, che sarà monitorato, ma dovrebbe essere assente lunedì con la Lazio a causa di un guaio agli adduttori.
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