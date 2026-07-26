Attesa e trepidazione per l'arrivo di Mikel Amondarain al Bologna. Anche dall'Argentina sono sicuri della chiusura dell'affare, dubbi non ce ne sono più nemmeno per loro.

Il classe 2005, dunque, sarà un nuovo mediano rossoblù, ma ancora a Casteldebole non sono arrivati i documenti controfirmati e questo sta generando un po' di ansia, non tanto per la riuscita dell'affare quanto per il possibile utilizzo di Amondarain questa sera nel match tra Estudiantes e Independiente. In ogni caso 'la fiducia è ai massimi livelli e filtra grande ottimismo sulla positiva conclusione della trattativa'. Affare da 8.5 milioni più bonus e al giocatore contratto di quattro anni con opzione per il quinto. Se economicamente appare tutto fatto, dal punto di vista delle tempistiche resta da monitorare, appunto, la possibilità che Amondarain possa scendere in campo questa sera per quella che in Argentina potrebbe essere considerata la sua partita di addio.