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Ha ancora benzina

Oggi Matteo Darmian firmerà il suo nuovo contratto con il Bologna. Così il suo grande amico e oggi opinionista Andrea Ranocchia: "Mi stupisce abbia trovato squadra solo ora, è un giocatore di esperienza e uno che vorrei sempre in campo con me. Se Darmian ha cercato una squadra significa che sente di avere ancora benzina fisica e mentale, e sa di poter dire la sua. Giocatori come lui li vorrei sempre in squadra. Qualità umane: 10 e poi è un calciatore intelligentissimo. Difficilmente sbaglia le partite. Non c'è mai stata una sua brutta prestazione".

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