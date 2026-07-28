Domenica sera ha voluto giocare l'ultima partita con l'Estudiantes per il saluto finale al mondo che lo ha cresciuto, da oggi è pronto a svolgere le visite mediche col Bologna.

Il club argentino ha autorizzato ieri sera il viaggio verso l'Italia per il mediano classe 2005, che domenica ha voluto salutare l'Estudiantes giocando la sua ultima partita contro l'Independiente. 'Chi gli è passato vicino racconta di occhi lucidi e anche di qualche lacrima, mentre gli spalti dello stadio si svuotavano lentamente dopo la sconfitta' scrive oggi Dario Cervellati. Non è stata una partita per prendere applausi, ma per dare tutto in campo, come lui sa fare, correndo e rincorrendo gli avversari. Il tecnico Medina ci ha messo poco ad affidargli la maglia da titolare e nel post partita ha ammesso l'importanza della perdita, che andrà sostituita. Problemi dell'Estudiantes, mentre il Bologna si gode il suo gioiellino di centrocampo. Anche sui social Amondarain ha voluto salutare i suoi tifosi con una foto sul campo, la sua maglia e la scritta 'Ovunque'. Ora Bologna lo aspetta.