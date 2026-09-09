'Male la seconda: buttato nuovamente nella mischia dall'inizio, Rahim Alhassane col Sassuolo non è riuscito a dare seguito all'incoraggiante esordio di Bergamo' scrive oggi Stefano Brunetti su Stadio.

Il terzino nigerino ancora non dà le adeguate garanzie e così Juan Miranda è pronto a riprendersi al titolarità dopo essere stato relegato in panchina con Atalanta e Sassuolo. Anche Tedesco è a caccia del vero Alhassane, è quello di Bergamo, ottimo per quasi tutta la partita, o quello col Sassuolo, quasi disastroso e colpevole sul primo gol? Per il giovane laterale sembra necessario ancora un periodo di apprendistato, così Miranda, messe a tacere le voci di mercato nel finale di agosto, può riprendersi con costanza il posto da titolare, in una annata senza coppe e quindi con meno minutaggio per tutti. Per Alhassane, invece, benedetta sarà al sosta di ottobre con tre settimane di tempo per lavorare con Tedesco a Casteldebole e farsi trovare pronto in autunno.