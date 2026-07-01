Nella giornata di ieri erano emersi i primi retroscena relativi ad Alessandro Romano, che il Bologna aveva praticamente chiuso salvo poi fare altre scelte, con il giocatore oggi diretto al Cagliari.

E' stato scritto che la decisione fosse stata impartita dal neo tecnico Domenico Tedesco, che avrebbe preferito profili più pronti rispetto a Romano, ma oggi il Corriere dello Sport ha voluto confutare questa ricostruzione, facendone un'altra. La trattativa per il mediano giallorosso è stata abbandonata a causa dei costi, secondo quanto riporta Claudio Beneforti. Il Bologna aveva fatto passi avanti per Romano e si era avvicinato sensibilmente fino a che i costi sono rimasti contenuti, ma appena la valutazione è schizzata a sei milioni, causa l'aumentare della concorrenza con Cagliari e Palermo a inserirsi, i rossoblù si sarebbero sfilati: 'Ecco che per i trombettieri di regime sarebbe stato Domenico Tedesco a bocciarlo. Chissà se in queste ore a Stoccarda gli fischieranno le orecchie', ha scritto il collega.