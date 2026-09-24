Sette mesi fa ha rinunciato a un triennale con l'Atalanta, oggi lo ha firmato con il Bologna. Raffaele Palladino ha scelto di sposare la causa rossoblù.

Una decisione forse sorprendente, quella del nuovo allenatore, con un Bologna così in difficoltà, eppure Palladino ha scelto il rossoblù. Prima però, aveva detto di no all'Atalanta, o meglio: si ruppero i rapporti. Dopo la grande vittoria in Champions con il Borussia Dortmund, Palladino era a furor di popolo l'uomo con cui costruire un ciclo. Percassi gli propose infatti un triennale ma, secondo le ricostruzioni, Palladino volle inserire una clausola di uscita in caso di chiamata di una big. E lì le cose iniziarono a rompersi. Qualche mese dopo, invece, Palladino ha firmato un triennale con il Bologna e chissà se quella clausola è ancora presente. Fatto sta che il club rossoblù è stato bravo a sceglierlo in un momento di difficoltà.