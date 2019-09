Cor Bo – Ultimi esuberi da piazzare

Il mercato del Bologna in uscita non è da ritenersi chiuso, rimangono infatti in rosa alcuni giocatori che sono chiaramente considerati fuori dal nuovo corso rossoblù e attendono la giusta chiamata per partire; si tratta di Crisetig, Paz e Falcinelli, in ordine di tempo l’ultimo segnale è stato la mancata convocazione di tutti e tre per il derby con la Spal.

Crisetig, che non è nemmeno partito in ritiro con la squadra, è davanti ad una scelta: il Cosenza in Serie B o cedere alle lusinghe di un Bari pronto a tentare immediatamente la scalata al campionato cadetto. Falcinelli attende una chiamata dalla massima serie, prende tempo, ma non dovesse esserci alcuna offerta potrebbe accettare una discesa in Serie B: il Perugia è in vantaggio, ma ci sono anche Crotone e Spezia. Certo il Bologna dovrebbe dare una mano per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore che è fuori dai parametri della Serie B. Più complicato è piazzare Paz, tanto che non si esclude una permanenza dell’argentino a Bologna. Lo riporta il Corriere di Bologna.