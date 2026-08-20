L'area tecnica è concentrata sul difensore. Orsolini si prepara a sigillare il matrimonio con Bologna, altre sirene per Rowe.
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Opzioni diverse
C'è poco margine per spese legate ai cartellini, almeno finché resta in rosa Nicolò Casale.
Opzioni diverse. Juan Cabal, in uscita dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, non convince per ingaggio (1,3 milioni) e condizioni fisiche. Tre infortuni muscolari nella scorsa stagione, rottura del crociato in quella precedente
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