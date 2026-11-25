Gli alti e bassi di Lukasz Skorupski e un contratto in scadenza nel 2027. Temi oggi affrontati dal Corriere di Bologna.

Il portiere polacco è tornato protagonista. Aveva iniziato male la stagione con gli errori contro Atalanta e Torino, più l'imperfezione sul gol di Doig contro il Sassuolo, fino all'assenza dalla riunione tecnica in quel di Napoli. Poi, l'arrivo di Palladino, la panchina di Lecce, giocò Pessina, e il ritorno tra i protagonisti con il rigore parato al Monza, la parata di Parma e quella di domenica sul colpo di testa di Lovric. Skorupski è tornato centrale, ma il suo contratto va in scadenza nel 2027 e per ora non si è iniziato a parlare di rinnovo, sostiene il quotidiano. Intanto, Lukasz attende ma nel frattempo si guarda anche attorno e il Milan sembra aver chiesto informazioni. Essendo in scadenza, da gennaio Skorupski potrebbe già accordarsi con un altro club.