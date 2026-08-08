Anche il Corriere di Bologna conferma: Rowe piace alla Roma. I giallorossi tornano a muoversi per l'esterno inglese già sondato lo scorso anno: per il Bologna è incedibile. Mentre sono cedibili Dallinga e Lucumi: il primo piace al Genoa e libererebbe lo slot per Piccoli, il secondo aspetta la Juventus e non vuole ascoltare altre offerte.

Abbiamo accennato a Piccoli. Il quotidiano riferisce che Bologna e Fiorentina stanno dialogando per l'attaccante, ma c'è distanza sulla formula. I viola vorrebbero cederlo a titolo definitivo a 20 milioni, i rossoblù puntano ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Prenderebbe come detto il posto di Dallinga in rosa, diventando l'alternativa di Dovbyk. Per altro, il gigante ucraino oggi dovrebbe giocare contro il Pisa i suoi primi minuti da calciatore del Bologna.