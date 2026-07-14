Federico Ravaglia era partito in stagione con una lombalgia durante i giorni del raduno a Casteldebole e il suo luglio è proseguito con l'esclusione dai convocati per il ritiro di Valles.

Il motivo è presto detto: se ne andrà. I rapporti tra lui e Skorupski non erano più idilliaci dal finale della scorsa stagione e la volontà di Fede di tentare la carriera da primo portiere ha fatto il resto. E' sostanzialmente in dirittura di arrivo il suo passaggio al Watford, in serie b inglese, con la formula del prestito con riscatto a determinate condizioni per una cifra totale di circa 8 milioni di euro. Operazione accelerata e propiziata da Dionisi, il nuovo tecnico del Watford scelto dai dirigenti del club di proprietà dei Pozzo, una connection italiana che ha favorito il possibile approdo di Ravaglia. Con Federico via, ora è probabile la promozione a secondo portiere di Massimo Pessina alle spalle di Lukasz Skorupski.