Occhio alla Premier, che rischia di complicare oltremodo i piani del Bologna per Mikel Amondarain, mediano centrale dell'Estudiantes e oggi primo obiettivo di mercato rossoblù.

Due club inglesi si sono mossi su Amodarain, facendo leva sull'agente del calciatore, che viene proprio dall'Inghilterra, oltre che sullo stallo tra Estudiantes e Bologna, dato che i rossoblù non hanno colmato l'ultimo milione di differenza per chiudere l'affare. Gli argentini chiedono 9 milioni di euro, ma l'irruzione della Premier League è pericolosa, soprattutto perché il Bologna non ha la vetrina delle coppe europee da offrire. Il rischio, banalmente, è quello di perdere il vantaggio accumulato nei giorni scorsi. Capitolo Lucumi. L'Inter lo segue e potrebbe provare a inserire Asllani, che piaceva al Bologna un anno fa, e Akinsanmiro, un altro mediano nella lista.