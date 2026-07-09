Sono ore decisive per il possibile colpo Mikel Amondarain per il Bologna. I dirigenti rossoblù sono al lavoro per chiudere, ma manca ancora un accordo con l'Estudiantes.

Il Bologna, sostiene il Corriere, si sarebbe spinto fino a 7 milioni di euro circa più percentuale sulla rivendita, ma ancora non basta e tra richiesta e offerta ballerebbe circa un milione di euro. Sartori e Di Vaio lavorano per chiudere l'affare prima che qualcuno possa inserirsi, forti del sì con il giocatore con cui sono già stati discussi i termini di contratto e ingaggio. Ottenuto il sì di Amondarain, ora serve quello dell'Estudiantes anche perché altri club europei si sono interessati e in Brasile c'è il Flamengo. Serve chiudere. Restano poi in lista altri mediani per effettuare un secondo colpo in entrata con Ugresic e Folorunsho per ampliare il reparto.