Non sarà oggi, forse neanche nel weekend l'arrivo di Mikel Amondarain dall'Argentina. I nodi sono legati alle tempistiche, come riporta oggi il Corriere di Bologna.

Di fatto, secondo il quotidiano, l'Estudiantes avrebbe il mercato in entrata bloccato a causa di una sanzione della Fifa e così vorrebbe trattenere Amondarain fino a martedì, data della Supercoppa di Argentina contro l'Independiente Rivadavia. Una volta terminata la sfida arriverebbe il via libera. Il Bologna, ovviamente, non sarebbe d'accordo visto il rischio infortuni. A sinistra è invece in arrivo Alhassane che domani dovrebbe salire in ritiro a Valles assieme a Lewis Ferguson che tornerà dalle vacanze, mentre in difesa anche il Galatasaray si iscrive alla partita per Jhon Lucumi.